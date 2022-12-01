وزيرا الدفاع الأمريكي والفرنسي يعززان تعاون بلديهما العسكري بـ"إعلان نوايا"

وقع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو في البنتاغون يوم الأربعاء إعلان نوايا لتعزيز "التعاون الثنائي القوي" بين البلدين الحليفين.

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وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية إن الوزيرين "شددا على أهمية الحفاظ على التعاون الثنائي القوي بين بلدينا، ووقعا إعلان نوايا يؤطر مبادئنا المشتركة".

ونقل هذا البيان عن وزير الدفاع الأمريكي قوله إن إعلان النوايا "يحترم التزاماتنا في مجال مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم، من أفريقيا إلى المحيطين الهندي والهادئ"، ويعزز "تعاوننا في مجالي الفضاء والإنترنت".

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية في بيانها بأن الوزيرين ناقشا بشكل خاص خلال اجتماعهما "دعم أوكرانيا"، وقوة حلف شمال الأطلسي.

swissinfo.ch/ara

أما وزارة الجيوش الفرنسية فقد قالت في بيان بالخصوص إن إعلان النوايا الذي وقعه الوزيران "يحدد مستوى عاليا من الطموح للعلاقة الدفاعية بين فرنسا والولايات المتحدة في السنوات المقبلة"، مضيفة أن النص "يعمق ويوضح إطار عمل تعاوننا العملي، ولا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي أفريقيا، من أجل تعزيز"، القدرات التكاملية بين قوات البلدين.

المصدر: swissinfo.ch/ara