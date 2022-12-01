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"غلوبال تايمز": روسيا والصين لن تسمحا لواشنطن بإعادة إنتاج الأزمة الأوكرانية في منطقة المحيط الهادئ

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Legion-Media
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أكدت وسائل إعلام صينية أن جيشي الصين وروسيا سيواصلان التعاون من أجل تعزيز الاستقرار ولن يسمحا للولايات المتحدة بإعادة إنتاج الأزمة الأوكرانية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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يأتي ذلك بعد الإعلان أمس الأربعاء عن تنفيذ روسيا والصين دورية جوية مشتركة جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه لأول مرة في سياق الدوريات الجوية المشتركة، هبطت طائرات روسية في مطار بالصين، وهبطت طائرات صينية في مطار بروسيا.

ونقلت صحيفة "غلونال تايمز" عن خبراء عسكريين صينيين أنه "من المتوقع أن تعمق الصين وروسيا تعاونهما العسكري في المستقبل، وبما أنهما لا تستهدفان أي دولة أخرى أو طرف ثالث، فإنهما ستعززان السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وسط حالة من عدم اليقين حيث تحاول الولايات المتحدة إعادة إنتاج الأزمة الأوكرانية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما فيها من موضوعات حساسة مثل قضية تايوان وقضية بحر الصين الجنوبي وقضية شبه الجزيرة الكورية".

المصدر: "نوفوستي"

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