دبلوماسي روسي رفيع يتحدث عن "مثلث" جديد في العلاقات الدولية

اعتبر مندوب روسيا الدائم في المنظمات الدولية بفيينا، ميخائيل أوليانوف أن الصين وإيران وروسيا باتت تشكل "مثلثا جديدا" في الدبلوماسية الدولية.

وكتب أوليانوف عبر "تويتر" الليلة الماضية أن "البعثات الدائمة للصين وإيران وروسيا أجرت مشاورات ثلاثية مثمرة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وتساءل: "ألا يبدو ذلك أنه مثلث جديد في الدبلوماسية متعددة الأطراف يضم الصين وإيران وروسيا؟".

وأضاف أوليانوف، أن هذه الصيغة "يمكن أن تتوسع بسهولة"، لأن "هناك كثيرا من الدول (بل ربما معظمها) تؤيد وجود عالم متعدد الأطراف وتعارض محاولات إبقاء العالم أحادي القطب على قيد الحياة بأي ثمن".

Doesn’t it look like a new triangular in multilateral diplomacy- #China, #Iran and #Russia? In fact this format can easily enlarge. There are many (if not majority of) states who are in favour of multilateralism and against attempts to keep unilateral world alive at all costs. pic.twitter.com/gX1kimMJeO — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) November 30, 2022

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وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا الشهر الماضي، إن بكين مستعدة للعمل مع روسيا والدول ذات التفكير المماثل لتعزيز تعددية الأقطاب في العالم بشكل حاسم.

المصدر: RT