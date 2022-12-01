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وسائل إعلام: واشنطن قد تخصص 10 مليارات دولار لتقديم مساعدات عسكرية لتايوان

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وسائل إعلام: واشنطن قد تخصص 10 مليارات دولار لتقديم مساعدات عسكرية لتايوان
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أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الولايات المتحدة قد تخصص 10 مليارات دولار لتقديم مساعدات عسكرية لتايوان خلال فترة 5 سنوات.

وأشارت الوكالة إلى أن المشرعين الأمريكيين على استعداد للموافقة على تخصيص هذا المبلغ لتعزيز قدرات تايوان الدفاعية "نظرا للمخاطر المتزايدة من قبل الصين".

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وسيسمح هذا الإجراء للخارجية الأمريكية بتقديم ما يصل إلى ملياري دولار سنويا لتايوان على شكل مساعدات عسكرية بلا مقابل حتى عام 2027.

وكانت التقارير الإعلامية تتحدث في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تخشى ألا تتمكن من تزويد تايوان بما يكفي من المساعدات العسكرية، حيث تم توجيه الكثير من تلك المساعدات إلى أوكرانيا.

المصدر: بلومبرغ

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