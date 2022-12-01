الصين تعرب عن مخاوفها من المناورات العسكرية بين الهند والولايات المتحدة
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كشفت بكين أمس الأربعاء إنها أعربت عن مخاوفها لنيودلهي بشأن مناوراتها العسكرية مع الولايات المتحدة بالقرب من خط السيطرة الفعلية، وهي حدود متنازع عليها بين الصين والهند.
وفي إفادة إخبارية يومية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن التدريبات "تنتهك" الاتفاقية التي توصل إليها الجانبان في وقت سابق و"لا تخدم الثقة المتبادلة بين البلدين".
وشاركت القوات الهندية والأمريكية يوم الثلاثاء في تدريبات على ارتفاعات عالية فوق التضاريس الجبلية بالقرب من حدود الهند المتنازع عليها مع الصين، في وقت تحاول فيه الدولتان إدارة التوترات المتصاعدة مع بكين.
المصدر: "أ ب"