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إيلون ماسك: مدير "آبل" أكد عدم إبعاد "تويتر" من متجر "آب ستور"

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إيلون ماسك: مدير
Globallookpress Piero Nigro
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أعلن مدير شركة "تويتر" إيلون ماسك في أعقاب لقائه بالمدير العام لشركة "آبل" تيم كوك، أن الأخير أكد له عدم نيته إبعاد "تويتر" من متجر "آب ستور" للتطبيقات.

وكتب ماسك على "تويتر" بعد زيارته لمقر "آبل"، يوم الأربعاء، أنه تمكن من تسوية الأمور المتعلقة بـ"سوء الفهم" بشأن إمكانية إبعاد "تويتر" من "آب ستور".

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وأَضاف أن "تيم أكد بوضوح أن "آبل" لم تدرس مثل هذه الإمكانية".

وكان ماسك قد تحدث في وقت سابق عن "تهديدات" شركة "آبل" بإبعاد "تويتر" من متجرها للتطبيقات، وأشار إلى تقلص عدد الإعلانات التجارية التي نشرتها "آبل" على "تويتر".

المصدر: تاس

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