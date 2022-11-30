وزير الدفاع الأمريكي يبلغ نظيره التركي أن غارات أنقرة في سوريا تهدد القوات الأمريكية

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لويد أوستن أبلغ نظيره التركي خلوصي أكار أن غارات أنقرة الأخيرة في سوريا تهدد القوات الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أن أوستن أكد خلال اتصال هاتفي مع أكار على قلق واشنطن إزاء التصعيد في شمال سوريا وفي تركيا، بما في ذلك الضربات الجوية الأخيرة ، والتي هدد بعضها بشكل مباشر سلامة القوات الأمريكية في سوريا.

ودعا الوزير أوستن إلى وقف التصعيد، وأكد معارضة وزارة الدفاع الأمريكية "القوية" لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا.

يتبع..