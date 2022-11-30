فنزويلا.. مادورو يعلن إطلاق الحوار مع المعارضة بشأن الانتخابات قريبا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن حكومته ستطلق الحوار مع ممثلي المعارضة خلال الأيام القريبة القادمة بشأن الانتخابات المقبلة في البلاد.

وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "في ما يخص السياسة لدينا حوار مع المعارضة كلها. وفي الأيام القريبة القادمة سنطلق حوارا مع كل المعارضة لوضع رؤية للسيناريو المستقبلي للانتخابات من أجل إحراز تقدم في ضمان حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات".

إقرأ المزيد

وتابع: "سنتحدث مع جميع قوى المعارضة، بما فيها "المنصة الموحدة" في الوقت المناسب. ويجب أن نرى أولا أنها تنفذ وعودها".

وأضاف: "نريد انتخابات حرة في فنزويلا، انتخبات حرة من العقوبات وإجراءات أحادية الجانب".

يذكر أن المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة استؤنفت بوساطة المكسيك قبل عدة أيام، وذلك بعد انقطاع استمر منذ أكتوبر عام 2021.

المصدر: نوفوستي