السفير الصيني لدى فرنسا ينفي تزويد روسيا بالسلاح

صرح السفير الصيني لدى فرنسا لو شي، خلال مقابلة مع قناة BFMTV بأن بكين لا تزود روسيا بالسلاح، وروسيا لا تحتاج الى أسلحة صينية.

وقال الدبلوماسي: "روسيا لا تحتاج إلى أسلحة صينية، وبكين تتخذ موقفا محايدا من الوضع في أوكرانيا وتدعو إلى حل سلمي للأزمة".

وأكد شي، أن موقف بلاده من الأزمة في أوكرانيا هو الحث على عملية التفاوض، "نحن نريد السلام".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر، إن الوزارة لا ترى أي مؤشرات على أن الصين تزود روسيا بالأسلحة أو أنها ستبدأ في القيام بذلك في المستقبل القريب.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه حذر شخصيا نظيره الصيني شي جين بينغ، من تقديم المساعدة لروسيا، والالتفاف على العقوبات الغربية ضدها، كما هدد بوقف الاستثمارات في الاقتصاد الصيني.

المصدر: لينتا.رو