البيت الأبيض: لن نزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى تفاديا للتصعيد

فسر البيت الأبيض عدم رغبة الولايات المتحدة في تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى بأنها لا تريد تصعيدا للنزاع في البلاد.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، ردا على سؤال بشأن عدم تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى: "كنا ثابتين في ذلك. ونحن نعمل مع أوكرانيا بشكل وثيق كل يوم من أجل تسوية القضايا التي تخص قدراتها الدفاعية وتلبية احتياجاتها".

وأضاف أن "الاحتياجات الرئيسية متعلقة بأنظمة الدفاع الجوي"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "تعمل مع الحلفاء والشركاء من أجل تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي الإضافية".

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وأعاد إلى الأذهان أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا أنظمة NASAMS للدفاع الجوي، مشيرا إلى أنها "نجحت في 100% من الحالات".

وتابع: "كنا نتحدث عن ذلك، ولم نسع لتبرير أنفسنا، بشأن مخاوفنا في ما يتعلق بعدم رغبتنا في المزيد من التصعيد في هذه الحرب"، مضيفا: "لا نزال قلقين إزاء التصعيد. وأعتقد أن هذا أمر صحيح".

وأكد أن أي تصعيد محتمل "لن يكون جيدا للأوكرانيين ولا للمنطقة ولا بالنسبة لمصالحنا الأمنية"، مضيفا أن الولايات المتحدة قد تغير موقفها من تزويد أوكرانيا بالأسلحة "تبعا لتغير الاحتياجات في الميدان".

المصدر: تاس