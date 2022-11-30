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اختتام مناورات جوية أمريكية إسرائيلية لـ"مواجهة التحديات وإيران"

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اختتام مناورات جوية أمريكية إسرائيلية لـ
AP
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء اختتام سلسلة من المناورات المشتركة لجيش الدفاع والجيش الأمريكي، حاكت سيناريوهات مختلفة في التعامل مع "التهديدات الناشئة" في المنطقة.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في "تويتر": "لقد انطلقت المناورات في عملية تخطيط مشتركة لتقوم أمس أربع طائرات "أدير" (F-35i) بمرافقة أربع مقاتلات أمريكية (F-15) في سماء البلاد".

وأضاف أدرعي: "أما اليوم (الأربعاء)، فأجرى سلاح الجو الإسرائيلي وسلاح الجو الأمريكي مناورة التزود بالوقود جوا، من خلال طائرة تزويد وقود أمريكية عملاقة من طراز "KC-10" التي قامت بتزويد عدة طائرات مقاتلة من طراز "سوفا" (F-16) بالوقود".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، تمرن سلاح الجو على خطة عملياتية بعيدة المدى، كما أجرت هيئة الاستخبارات تدريبا واسع النطاق حاكى معركة بمواجهة دول في دائرة التهديد الثالثة واختبرت قدرات جمع المعلومات وتحليلها وبلورة الأهداف وتمكين وصول المعلومات الاستخباراتية الى القوات العملياتية"، لافتا إلى أن "هذه المناورات تشكل جزءا أساسيا من التعاون الاستراتيجي المتزايد بين الجيشين في مواجهة التحديات المشتركة في الشرق الأوسط وعلى رأسها إيران".

المصدر: RT

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