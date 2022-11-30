وزيرة الخزانة الأمريكية لا تستبعد إجراء تحقيق بشأن استحواذ ماسك على "تويتر"

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن إمكانية إجراء تحقيق بشأن صفقة استحواذ إيلون ماسك على شركة "تويتر".

وقالت يلين للصحفيين، يوم الأربعاء، إنه "من شأن التحقيق من قبل لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة أن يكون مناسبا" في حال وجود أي مخاطر.

وتراجعت يلين عن تصريحها السابق الذي أدلت به في حديث لقناة "سي بي إس"، والذي تحدثت فيه عن "عدم وجود أي أساس لإجراء التحقيق".

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ورفضت الوزيرة تقديم أي توضيحات بشأن التحقيق المحتمل في صفقة إيلون ماسك.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت في وقت سابق نقلا عن مصادرها بأن لجنة الاستثمارات الأجنبية تعمل على دراسة ما إذا كانت لديها الصلاحيات الضرورية لإجراء التحقيق بشأن استحواذ ماسك على "تويتر".

ومن بين مهام اللجنة دراسة مختلف الصفقات التي تشمل استثمارات أجنبية من أجل تحليل تأثيرها المحتمل على مصالح الأمن القومي الأمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمير السعودي الوليد بن طلال يمتلك حصة في شركة "تويتر". ووجه السيناتور كريس ميرفي طلبا إلى لجنة الاستثمارات الأجنبية بإجراء تحقيق بهذا الشأن.

المصدر: بلومبرغ