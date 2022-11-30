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أنقرة تعلن مقتل جندي تركي خلال اشتباك مسلح شمالي العراق

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أنقرة تعلن مقتل جندي تركي خلال اشتباك مسلح شمالي العراق
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء، مقتل جندي تركي خلال اشتباك مسلح مع عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، في منطقة عملية "المخلب-القفل".

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وأمس الثلاثاء، أعلنت الاستخبارات التركية تحييد عناصرها للقيادية في تنظيم "بي كي كي" الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا"، فاطمة أونور، بشمال العراق.    

ووفقا لوكالة "الأناضول"، كانت فاطمة أونور، صاحبة الاسم الحركي "كندا مرعش"، مسؤولة استخباراتية في تنظيم "بي كي كي"، والتحقت بالتنظيم خلال إقامتها في بريطانيا في تسعينات القرن الماضي، وكانت عضوة في جناحه العسكري لسنوات طويلة.

المصدر: RT + "الأناضول"

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