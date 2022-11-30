الدفاع الإسرائيلية تعتمد إصدارا متطورا من أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى

أجرى سلاح البحرية الإسرائيلي، تجربة اعتراض صاروخي بعيد المدى باستخدام منظومة LRAD، من سفينة ساعر 6 الحربية، ضد هدف يحاكي صاروخ كروز متقدما.

وتشكل منظومة LRAD جزءا من منظومة الدفاع البحري الجوي الإسرائيلي المعتمد لسفن ساعر 6 الحربية، تم اعتمادها من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية، كنسخة متطورة من أنظمة "باراك ماغين" للدفاع الجوي، التي تحتوي على جهاز رادار متقدم بإمكانه كشف الأهداف الجوية بعيدة المدى بدقة عالية واعتراضها.

وتستطيع أنظمة LRAD اعتراض الأهداف الجوية بشتى أشكالها، بما فيها الطائرات، والمسيّرات، وصواريخ كروز، وصواريخ أرض بحر وغيرها.

المصدر: RT