تقرب منها بصفته امرأة.. متحول جنسيا يعتدي على طفلة أمريكية

اغتصب متحول جنسيا فتاة تبلغ من العمر 14 عاما في الولايات المتحدة، بعد أن تقرب منها بصفته امرأة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تمكن، ديفيد أورتون، البالغ من العمر 25 عاما من تكوين صداقة مع المراهقة، وكسب ثقة أهلها منتحلا اسما نسائيا "دانييل روز جيميني"، ليتمكن من الاختلاء بها.

وأوضحت تقارير الشرطة أن الفتاة التي لم يكشف عن اسمها في البداية لم تصدق أن أورتون كان يحاول إغوائها، وفي شهر يونيو من العام الماضي تقدم والد الفتاة بشكوى بعد أن حملت الفتاة من المتحول جنسيا.

وأكدت الناشطة في مجال حقوق المرأة، كارولين فيسكي، لموقع "ميل أونلاين" أن هذا النوع من المآسي هو أكثر ما يقلق النساء الناقدات للنوع الاجتماعي.

وقضت محكمة ليستر كراون على أورتون بالسجن 9 أعوام ونصف العام، في سجن للرجال، بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصرة منتحلا اسما نسائيا".

ومن جهته نفى أورتون جميع التهم الموجهة ضده.

يذكر أن هذه لم تكن أول قضية يدان بها المتهم، حيث رفعت بحقة عدة قضايا اعتداء على قصر، إلا أنه تمت تبرأته منها.

المصدر: Daily Mail