 
مباشر

صحيفة "شارل إيبدو" تسخر من تصريح البابا عن "قسوة البورياتيين" الروس

أخبار العالم

صحيفة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u9zb

بطريقة لاذعة، سخرت صحيفة "شارل إيبدو" المتخصصة في هذا النوع من فنون الصحافة من البابا فرنسيس على خلفية تصريحه الغريب عن "قسوة البورياتيين" الروس في أوكرانيا.

إقرأ المزيد
البابا بنديكتوس السادس عشر يدافع عن نفسه في قضية
البابا بنديكتوس السادس عشر يدافع عن نفسه في قضية "تستر على انتهاكات جنسية"

 ولجأ فنانو الصحيفة الفرنسية في سخريتهم من البابا إلى التعريض بأسوأ فضائح الكنيسة والمتعلقة بالاستغلال الجنسي المتفشي للأطفال  في أوساطها.

وفي سخرية مريرة، وضعت الصحيفة على الرسم الساخر على لسان البابا جملة تقول: "أبعدوا أطفالكم عن هؤلاء البورياتيون القساة والخطرين!".

صحيفة

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد وصفت تصريحات البابا عن الشعبين الشيشاني والبورياتي، بأنها تحريف شنيع للحقيقة.

المصدر: شارل إيبدو + RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا