صحيفة "شارل إيبدو" تسخر من تصريح البابا عن "قسوة البورياتيين" الروس

بطريقة لاذعة، سخرت صحيفة "شارل إيبدو" المتخصصة في هذا النوع من فنون الصحافة من البابا فرنسيس على خلفية تصريحه الغريب عن "قسوة البورياتيين" الروس في أوكرانيا.

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ولجأ فنانو الصحيفة الفرنسية في سخريتهم من البابا إلى التعريض بأسوأ فضائح الكنيسة والمتعلقة بالاستغلال الجنسي المتفشي للأطفال في أوساطها.

وفي سخرية مريرة، وضعت الصحيفة على الرسم الساخر على لسان البابا جملة تقول: "أبعدوا أطفالكم عن هؤلاء البورياتيون القساة والخطرين!".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد وصفت تصريحات البابا عن الشعبين الشيشاني والبورياتي، بأنها تحريف شنيع للحقيقة.

المصدر: شارل إيبدو + RT