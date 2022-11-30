صحيفة بريطانية: من غير المرجح تدخل الناتو في حال اندلاع صراع حول تايوان

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلا عن مصدر مطلع على محادثات واشنطن وحلفائها في الناتو بشأن جزيرة تايوان، بأنه من غير المرجح أن يتدخل الناتو بشكل مباشر في صراع محتمل حول الجزيرة.

ونقلت الصحيفة عن المصدر ذاته قوله إن "أهم الإجراءات التي يبحثها الناتو فيما يتعلق بنزاع محتمل في مضيق تايوان هو الحاجة المحتملة لأن يعزز الأوروبيون القوات الأمريكية في شمال المحيط الأطلسي في حال اضطرت الولايات المتحدة إلى إعادة نشر بعض قواتها العسكرية في المحيطين الهندي والهادئ".

وأضاف المصدر أنه من غير المرحج أن يتدخل الناتو بشكل مباشر في أزمة تايوان أو الحرب المحتملة هناك"، مشيرا إلى أنه من المهم عدم المبالغة في تقدير تصرفات الناتو في حالة اندلاع الصراع.

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة تمارس ضغطا على حلفائها بشأن قضية تايوان، من أجل أن تتعامل أوروبا مع هذا الأمر بجدية أكبر.

وأوضحت أن العديد من الدول الأوروبية مترددة في اتخاذ موقف أكثر صرامة، بسبب علاقاتها التجارية مع الصين، وكذلك حتى يستمر التركيز على الصراع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي