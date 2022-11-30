"طهران تتفهم مخاوف أنقرة".. عبد اللهيان يناقش مع تشاويش أوغلو تداعيات العملية التركية في سوريا

أكد وزير خارجية إيران أميرعبداللهيان بمحادثة مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو على تفهم طهران مخاوف تركيا الأمنية منوها بأن اللجوء للعمليات العسكرية البرية سيجعل الوضع أكثر تعقيدا

وتباحث وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره التركي مولود تشاووش اوغلو، مساء اليوم الثلاثاء، بشان آخر التطورات الحدودية التركية السورية والاشتباكات العسكرية الحاصلة فيها.

وأشار أمير عبداللهيان في هذه المحادثة الهاتفية إلى تفهم إيران لمخاوف تركيا الأمنية وضرورة معالجة هذه المخاوف قائلا: "إن تحقيق ذلك يتطلب استمرار المحادثات الأمنية بين البلدين، وان اللجوء إلى العمليات العسكرية البرية لن يساعد في حل المشاكل، بل سيلحق الأضرار ويجعل الوضع أكثر تعقيدا".

كما أعلن استعداد طهران لتقديم أي مساعدة للحل السياسي للمشاكل القائمة بين البلدين تركيا وسوريا.

من جانبه شرح وزير الخارجية التركي الوضع الراهن ومواقف بلاده تجاهه، معربا عن تقديره للدور البناء للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقرر مواصلة هذه الاتصالات.

المصدر: إرنا