باكستان.. هجوم انتحاري يستهدف رجال شرطة يحرسون فريق تقديم التطعيمات غرب باكستان

أعلنت وسائل إعلام باكستانية أن تفجيرا انتحاريا وقع، اليوم الأربعاء، في غرب البلاد، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين.

وأوضحت مصادر أن الهجوم استهدف رجال شرطة يحرسون فريق تقديم التطعيمات غرب البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية أن 15 عنصرا من الشرطة من بين المصابين، وأن التفجير نفذه انتحاري بعبوة ناسفة بالقرب من موقع للتطعيم ضد شلل الأطفال كانت تحرسه الشرطة.

وكانت السلطات الباكستانية قد أطلقت مع بداية الأسبوع الجاري، حملة تطعيم ضد شلل الأطفال من المقرر أن تشمل 13.5 مليون طفل دون سن الخامسة في 23 منطقة في أقاليم البنجاب والسند وبلوشستان.

المصدر: وكالات