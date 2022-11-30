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وسائل إعلام: المقاتلات الصينية اعترضت مرارا طائرة عسكرية كندية

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وسائل إعلام: المقاتلات الصينية اعترضت مرارا طائرة عسكرية كندية
طائرة "سي بي –140 أورور - أرشيف
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نقلت وسائل إعلام عن وزارة الدفاع الكندية أن طائرات سلاح الجو الصيني اعترضت عدة مرات في الأسابيع الأخيرة طائرة دورية كندية من طراز "سي بي –140  أورورا".

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وفي التفاصيل، نقل تلفزيون "سي تي في" عن المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكندية، جيسيكا لاميراندي، أن مقاتلات سلاح الجو الصيني اعترضت مرارا في الأسابيع الأخيرة طائرة دورية كندية "سي بي –140  أورورا" ، كانت تنفذ طلعات مراقبة في إطار الجهود الدولية لضمان الامتثال للعقوبات ضد كوريا الشمالية.

ونقلت القناة التلفزيونية عن لاميراندي قولها: "يمكننا القول إن عمليات الاعتراض هذه حدثت بانتظام خلال المهمة".

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكندية أن  طائرة الاستطلاع الكندية كانت تنطلق من جزيرة أوكيناوا اليابانية منذ بداية أكتوبر، وعادت إلى قاعدتها في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية الأسبوع الماضي فقط.

وبحسب القناة التلفزيونية ذاتها، رفضت وزارة الدفاع الكندية، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، الكشف عن معلومات تتعلق بمواعيد اعتراض طائرتها مؤخرا أو أماكنها أو نوع الطائرات الصينية المستخدمة في الاعتراض.

المصدر: نوفوستي

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