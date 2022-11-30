ترامب يصف زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ بـ"الخاسر لأمتنا وللحزب الجمهوري"

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل ، واصفا إياه بأنه "خاسر لأمتنا وللحزب الجمهوري".

وقال ترامب: "ميتش خاسر لأمتنا وللحزب الجمهوري الذي لم يكن ليعاد انتخابه في كنتاكي لولا موافقتي، وتوسل إلي لأنه كان يتراجع.. خصمه الذي حصل على تمويل جيد كان لديه 93 مليون دولار جاهزة للإنفاق عندما دفعته من نقطتين إلى 21 نقطة في غضون أيام".

تصريحات ترامب أتت بعد أن دان ماكونيل دعوة ترامب، لمغني الراب كاني ويست، ونيك فوينتيس إلى العشاء الذي أقامه الأسبوع الماضي، في مار إيه لاغو: قائلا: "لا يوجد مكان في الحزب الجمهوري لمعاداة السامية أو تفوق البيض. وإن أي شخص يلتقي بأشخاص يؤيدون وجهة النظر هذه، في رأيي، من غير المرجح أن يتم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة".

كما دان البيت الأبيض، لقاء الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في دارته في فلوريدا بشخص معروف بأنه من "دعاة تفوق العرق الأبيض"، ومغني الراب كانييه ويست الذي أثارت تصريحات له اعتبرت معادية للسامية موجة ردود فعل شاجبة.

من جهته أكد ترامب، أنه تناول العشاء مع مغني الراب في مقر إقامته في فلوريدا، مشيرا إلى أن الأخير أحضر بعضا من أصدقائه بينهم نيك فوينتيس، المعروف بآرائه العنصرية والمعادية للسامية.

وجاء في تعليق نشره في حسابه على منصة "تروث سوشال"، "لم تكن تجمعني أي معرفة بنيك فوينتيس".

وفوينتيس ممن ينكرون الهولوكوست وقد حذفت قناته على يوتيوب في مطلع العام 2020 لانتهاكها سياسة المنصة بشأن خطاب الكراهية.

أما ويست الذي غير اسمه رسميا إلى "يي" فقطعت علامات تجارية عدة تعاونها معه، منها شركة "أديداس" الألمانية لتصنيع المعدات الرياضية وشركة "غاب" الأمريكية للملابس الجاهزة، على خلفية نشره مؤخرا تصريحات اعتبرت معادية للسامية وارتباطه بمتطرفين.

المصدر:axios، globeecho