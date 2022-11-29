زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزيرة إيبويا في اليونان

أفاد مراسل وكالة "نوفوستي"، بوقوع زلزال جديد بقوة 5 درجات في جزيرة إيبويا في اليونان، وتبع ذلك هزة ثانية بعد ثوان قليلة، وشعر السكان في العاصمة أثينا بالزلزال.

وفي الصباح، وقع زلزالان بقوة 4.8 و4.6 درجات في جنوب الجزيرة، أعقبتهما سلسلة من الهزات الارتدادية.

وقال عالم الزلازل الشهير ورئيس منظمة تخطيط وحماية الزلازل إفثيميوس لينكاس، إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا زلزالا كبيرا.

وفي الساعة 22.06، أفاد مختبر الزلازل بجامعة أثينا بوقوع زلزال بقوة 5.0 درجات، كان مركز الزلزال على بعد 51 كيلومترا شمال شرقي أثينا، بعمق كيلومترين فقط، ولم يسجل وقوع أضرار حتى الآن.

وتقع جزيرة إيبويا في منطقة منخفضة الزلازل، مما أثار قلق العلماء بسبب الزلزال.

وبحسبهم، فإن النشاط الزلزالي بدأ قبل شهرين بأحداث طفيفة، والسبب غير معروف، ولم يسجل حدوث زلازل ولم يتم رسم خرائط لها.

المصدر: نوفوستي