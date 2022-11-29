الشرطة البريطانية توقف رجلا يشتبه بضلوعه في مصرع 27 مهاجرا

أوقفت الشرطة البريطانية رجلا يشتبه بضلوعه في مصرع 27 مهاجرا حاولوا التوجه إلى فرنسا على متن قارب مطاطي في نوفمبر 2021.

وقالت الوكالة الوطنية لمحاربة الجريمة في بريطانيا في بيان لها، يوم الثلاثاء، أن المشتبه به "قد يكون لعب دورا أساسيا" في الأحداث التي أسفرت عن المأساة.

إقرأ المزيد

ومن المتوقع أن يمثل الرجل البالغ 32 سنة مع العمر، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، أمام محكمة ويستمينستر في لندن يوم الأربعاء.

يذكر أن حادث انقلاب قارب، كان على متنه عشرات المهاجرين وقع بالقرب من مدينة كاليه بشمال فرنسا يوم 24 نوفمبر عام 2021.

وأسفر الحادث عن مصرع 27 مهاجرا، بينهم أطفال. وتجري السلطات البريطانية والفرنسية تحقيقا مشتركا في ملابساته.

المصدر: تاس