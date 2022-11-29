البنتاغون يعلن عن محادثات مرتقبة بين وزيري الدفاع الأمريكي والتركي

أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة تحافظ على اتصالات منتظمة مع تركيا بشأن الوضع في سوريا، ومن المقرر إجراء محادثات على مستوى وزراء الدفاع قريبا.

وقال رايدر: "فيما يتعلق بالتواصل مع شركائنا الأتراك، نحافظ على اتصالات منتظمة معهم، سواء من خلال القيادة المركزية، أو على المستوى العملياتي. سيجري وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن محادثات مع نظيره التركي في المستقبل القريب".

وبحسب المسؤول، فإن واشنطن قلقة من احتمال قيام تركيا بشن عملية برية في شمال سوريا، وبالتالي تدعو أنقرة إلى "ضبط النفس".

وأضاف: "لن نناقش ما إذا كان الجانب التركي يعتزم تنفيذ هذه العملية".

المصدر: نوفوستي