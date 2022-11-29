مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط رفوف أحد المتاجر على رؤوس مرتاديه

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة انهيار رفوف متجر "فوت لوكر" الواقع في مركز Azrieli للتسوق في تل أبيب على المشترين.

ووثق المقطع محاولة زوار المتجر وموظفيه إخراج الشخصين العالقين تحت الرفوف المنهارة.

يشار إلى أن الشخصين أصيبا بجراح طفيفة نقلا على إثرها إلى مشفى "إيخيلوف" في تل أبيب لتلقي العلاج.

ورفعت الشركة المالكة للمتجر قضية على الشركة التي ركبت الرفوف فيه إلى الجهات القضائية، وطالبت شركة التأمين الإسرائيلية بتعويضها عن الخسائر.

المصدر: vesty.co.il