ريابكوف: موسكو وواشنطن لم تتفقا على برنامج المشاورات بشأن معاهدة ستارت

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن اللجنة الاستشارية الثنائية الروسية-الأمريكية لم تتفق على برنامج المشاورات بشأن معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت).

وقال ريابكوف إنه عند التحضير لاجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية بشأن معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية، لم ترغب الولايات المتحدة في أن تأخذ في الاعتبار أولويات روسيا الاتحادية، مشيرا إلى أن الوضع حول أوكرانيا أثر على الوضع العام.

وأضاف: "لقد واجهنا موقفا أظهر فيه زملاؤنا الأمريكيون في عدد من المجالات ليس فقط عدم الرغبة في فهم ما نشير إليه وأخذ أولوياتنا في الاعتبار، ولكن تصرفوا في الاتجاه المعاكس".

وأوضح أنه لا يمكن إنكار أن هناك تأثيرا لما يحدث في أوكرانيا وحولها على عمل هذه اللجنة.

المصدر: نوفوستي