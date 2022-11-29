سلوفاكيا تزود قوات كييف بـ 30 دبابة من طراز BMP-1 السوفيتية

صرح وزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناجي، بأن بلاده زودت قوات كييف بـ 30 دبابة مستعملة من طراز BMP-1، وأنها ستتلقى 15 دبابة من طراز "ليوبارد" الألمانية عوضا عنها.

وأضاف ناجي، أنه وقع خلال الصيف مع نظيرته الألمانية، كريستينا لامبريخت، مشروع اتفاق، ينص على أن تقوم سلوفاكيا بتزويد قوات كييف بدبابات BMP-1 المستعملة من قبل الجيش السلوفاكي، وتتلقى في المقابل 15 دبابة من طراز Leopard 2A4 المحدثة من ألمانيا، وتتعهد برلين بإرسال قطع الذخيرة والغيار، وطاقم من الخبراء الألمان لتدريب القوات السلوفاكية على استخدامها.

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وأوضح، أن بلاده ستستلم دبابة Leopard 2A4 الأولى من ألمانيا في شهر ديسمبر، وخلال العام 2023 ستستلم دبابة أو اثنتين شهريا، حتى استكمال العدد المتفق عليه.

وحصلت جمهورية تشيكوسلوفاكيا عام 1970 على ترخيص من موسكو بتصنيع دبابات BMP-1s السوفيتية، وبحلول العام 1989 أنتجت ما يزيد عن 17 ألف منها.

المصدر: نوفوستي