الناتو يبحث في رومانيا إعادة بناء البنية التحتية الحيوية الأوكرانية

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن وزراء خارجية الناتو سيناقشون في اجتماع في رومانيا يومي 29 و30 نوفمبر مساعدة أوكرانيا لاستعادة البنية التحتية الحيوية.

واضاف ستولتنبرغ في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "نرى محاولة لاستخدام الشتاء كسلاح ضد أوكرانيا ... إن الحلفاء في الناتو يقدمون دعما غير مسبوق لأوكرانيا، وسيواصلون تقديم هذا الدعم، بما في ذلك المساعدة في إعادة بناء البنية التحتية للغاز والطاقة، وسيواصلون أيضا تزويدها أنظمة الدفاع الجوي".

وأكد على أهمية الاجتماع المنعقد في بوخارست، معتبرا أنه "منصة ستسمح لنا باتخاذ خطوة إلى الأمام في دعم أوكرانيا".

وقال إن "الهجمات لها عواقب وخيمة ... وإعادة بناء كل هذا مهمة كبيرة للغاية"، مشيرا إلى أن "اجتماع اليوم هو منصة لحشد المزيد من المساعدة".

المصدر: نوفوستي