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الصين تكثف عمليات تطعيم المسنين ضد كوفيد 19

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الصين تكثف عمليات تطعيم المسنين ضد كوفيد 19
Reuters
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أعلنت الصين أنها ستسرّع عمليات تطعيم مواطنيها البالغين 60 عاما فما فوق ضد فيروس كوفيد-19، في ظل تصاعد أعداد الإصابات بالفيروس بشكل قياسي في الأيام الأخيرة.

وتعهّدت وزارة الصحة الصينية، برفع معدلات التطعيم للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ 80 عاما، ومواصلة تطعيم الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 60 -79 عاما.

وتتبع الصين في الآونة الأخير سياسة "صفر كوفيد" القائمة على حجر المواطنين المصابين، بسبب امتناع مواطنيها، وتحديدا المسنين منهم، عن تلقي اللقاح، ما أدى إلى انتشار الفيروس على نطاق غير مسبوق خلال العام الجاري.  

وأفادت مصادر في وزارة الصحة في بكين أن 65.8% من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ 80 عاما تلقوا كامل جرعات اللقاح، علما بأن الصين لم توافق بعد على استخدام اللقاحات القائمة على تقنية MRNA.

وبلغت أعداد المصابين في الصين اليوم أكثر من 38 ألف إصابة، وذلك أقل من الأرقام القياسية المسجلة نهاية الأسبوع الماضي.

 

المصدر: أ ف ب

 

 

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