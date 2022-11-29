الكرملين يعلق على زيارة رئيس كازاخستان لباريس عقب زيارته ولقائه الرئيس بوتين

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين لم ينقل أي رسائل إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر رئيس كازاخستان الذي يزور باريس مباشرة بعد زيارته لموسكو.

وأضاف بيسكوف تعليقا على سؤال صحفي حول ما إذا كان بوتين قد نقل أي رسالة إلى ماكرون عبر توكايف: "لا".

ويزور رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف باريس حيث التقى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الأليزيه وبحثا آفاق تطوير شراكة استراتيجية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والإنسانية.

زيارة توكايف لفرنسا تأتي بعد يوم واحد من زيارة رسمية قام بها إلى روسيا، التقى خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين. كما شارك رئيس كازاخستان في المنتدى الثامن عشر للتعاون الإقليمي بين كازاخستان وروسيا.

المصدر: نوفوستي