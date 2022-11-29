إصابة مجندة إسرائيلية بجراح خطيرة ومقتل منفذ العملية ( فيديو)

ذكرت قناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاب فلسطيني، نفذ عملية دهس أدت لإصابة مجندة إسرائيلية قرب مستوطنة كوخاف في محيط مدينة رام الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل منفذ العملية.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة مواطن بجروح خطيرة، عقب إطلاق النار عليه من قبل الجيش الإسرائيلي قرب رام الله.

ويأتي ذلك في ظل التوتر المتصاعد في مناطق الضفة الغربية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الآونة الأخيرة، وتحديدا إثر الإعلان أمس عن مقتل 3 فلسطينيين، بينهم شقيقان في مدينة رام الله.

المصدر: RT