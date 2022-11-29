وفاة ملكة جمال كازاخستان الممثلة ناتاليا سيماغو بظروف غامضة في موسكو

توفيت ليلة أمس الممثلة الكازاخستانية، ناتاليا سيماغو، عن عمر 37 عاما، في شقتها بموسكو.

ووفقا لصحيفة inbusiness.kz الكازاخستانية، فإن أحد أطفال جيران سيماغو، طلب استدعاء طاقم الإسعاف، الذي عثر عليها ميتة، ولم يعرف سبب الوفاة حتى اللحظة، كما لم يعثر على آثار كدمات على جسدها، وسيحدد الطب الشرعي سبب الوفاة لاحقا.

ولدت ناتاليا ستيشينكو عام 1985 في كازاخستان، وفازت بلقب "ملكة جمال كازاخستان" في العام 2000.

وانتقلت للعيش في موسكو، وعملت في مسرح لونا، ولم يقتصر علمها على التمثيل المسرحي، بل مثلت في فلم "رابطة النساء المخدوعات" الذي لعبت فيه دور البطولة عام 2005.

المصدر: وكالات