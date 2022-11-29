بعد اجتماع مع بوتين.. رئيس كازاخستان يصل إلى باريس ويلتقي ماكرون
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بحث الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الأليزيه آفاق تطوير شراكة استراتيجية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والإنسانية.
ومن المتوقع أن يعقد رئيس كازاخستان عددا من الاجتماعات مع ممثلي دوائر الأعمال الفرنسية.
زيارة توكايف تأتي بعد يوم من زيارة رسمية إلى روسيا، التقى خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين. كما شارك رئيس كازاخستان في المنتدى الثامن عشر للتعاون الإقليمي بين كازاخستان وروسيا.
المصدر: RT