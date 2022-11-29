بيلاروس تودع وزير خارجيتها فلاديمير ماكي (فيديو)

ودعت بيلاروس اليوم وزير خارجيتها الراحل فلاديمير ماكي، الذي توفي بشكل مفاجئ في الـ 26 من نوفمبر الجاري.

وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أول الحاضرين لتوديع ماكي، حيث وضع على نعشه إكليلا من الزهور، قبل أن تنطلق مراسم تشييع رسمية حضرها عشرات المسؤولين البيلاروس من مختلف وزارات ودوائر الدولة حاملين أكاليل الزهور.

وتشكلت طوابير كبيرة من المواطنين الراغبين في إلقاء نظرة الوداع على وزير الخارجية الراحل، قبل نقله إلى مثواه الأخير في المقبرة الشرقية للعاصمة مينسك.

تخرج فلاديمير ماكي، من جامعة مينسك الحكومية للغات الأجنبية، والتحق بالخدمة العسكرية في صفوف الجيش السوفيتي، مدة 12 عاما، وتقاعد برتبة عقيد.

والتحق بالأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية، وانضم إلى السلك الدبلوماسي في العام 1993.

وترأس وزارة الخارجية البيلاروسية عام 2012، وشغل قبلها منصب مستشار الرئيس ومديرا لمكتبه منذ العام 2008.

تزوج ماكي مرتين، وكان زواجه الثاني من الممثلة والفنانة فيرا بولياكوفا، وترك خلفه ثلاثة أطفال، ولدان وبنت.

المصدر: وكالات