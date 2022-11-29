ممثلو "فيفا" يصادرون راية "آزوف" النازية في مونديال قطر (صورة)

صادر ممثلو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، علما أوكرانيّا يحمل شعار كتيبة "آزوف" النازية، كان يرفعه مشجعون خلال مباراة المنتخبين الألماني والإسباني، بمدرجات استاد البيت في قطر.

وكتب لاعب كرة القدم الأوكراني رومان زوزوليا، على مواقع التواصل الاجتماعي: "علم كتيبة "آزوف" الذي رفع في المدرجات خلال المباراة بين المنتخب الألماني والإسباني في مونديال قط، انتزع من جهة المشجعين الإسبان".

واشتكى الرياضي من تدخل ممثلي "فيفا" الذين حسب قوله: "بعد بضع دقائق، ظهر ممثلو الفيفا وصادروا العلم، مشيرين إلى أنه ينتهك بعض المعايير في اعتقادهم، ويفترض أنه محظور".

وطالب لاعب كرة القدم السلطات الأوكرانية، بالتدخل.

المصدر: نوفوستي