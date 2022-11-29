بريطانيا : وصول 50 مهاجرا مؤخرا توفي أحدهم بالدفتيريا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن تسجيل 50 حالة إصابة بالدفتيريا بين طالبي اللجوء الذين وصلوا للبلاد مؤخرا، بينها رجل توفي إثر إصابته بالمرض في مركز مهاجرين مزدحم.

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وأوضحت وكالة حماية الصحة في المملكة المتحدة أن المصابين من المحتمل أن يكونوا قد أصيبوا بالمرض في بلدانهم الأصلية أو أثناء رحلاتهم إلى المملكة، لافتة إلى أن زيادة مماثلة تم رصدها في أماكن أخرى في أوروبا.

وفي عام 2021، كانت بريطانيا قد سجلت 11 حالة بهذا المرض، حيث تلقى معظم المواطنين التطعيم ضد الدفتيريا في مرحلة الطفولة.

تجدر الإشارة إلى أن العدوى تؤثر على الأنف والحلق وأحيانا الجلد، وقد تصبح قاتلة إذا لم يتم علاجها بسرعة.

ويأتي تفشي المرض وسط انتقادات للحكومة بشأن ظروف إقامة الوافدين على المملكة المتحدة عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة، حيث أن السلطات احتجزت عددا كبيرا من الوافدين لأيام أو أسابيع في مانستون، وهو مطار مهجور في جنوب شرق إنجلترا يستخدم كمركز لايواء المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء.

وكان أكثر من 4000 شخص في وقت ما من الشهر الماضي، يقيمون في المنشأة، المصممة لاستيعاب ألف وستمائة شخص كحد أقصى.

وأصيب رجل كان يقيم في مانستون في وقت سابق من هذا الشهر، بالمرض، وتوفي لاحقا في المستشفى، حيث أثبت اختبار إصابته بالدفتيريا، بالرغم من أن وزير الهجرة، روبرت جينريك، قال إن السلطات تنتظر نتائج التشريح لتحديد سبب الوفاة.

المصدر: "أ ب"