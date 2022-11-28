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سوناك: يجب اتخاذ موقف براغماتي للتصدي للتحديات من قبل روسيا والصين

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سوناك: يجب اتخاذ موقف براغماتي للتصدي للتحديات من قبل روسيا والصين
Globallookpress Tejas Sandhu
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صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن المملكة المتحدة ستتخذ موقفا براغماتيا في العلاقات الدولية من أجل التصدي للتحديات من قبل روسيا والصين.

وقال سوناك خلال حفلة نظمها عمدة لندن يوم الاثنين، إن "سرعة التغيرات الجيوسياسية تزداد اليوم، ويضع خصومنا ومنافسونا خططا طويلة الأمد".

وتابع أن "روسيا تتحدى المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة" وأن الصين "تصارع بشكل هادف من أجل الهيمنة العالمية، مستخدمة كافة أذرع سلطة الدولة".

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واعتبر سوناك أنه "في ظل هذه التحديات التخطيط القصير الأمد غير كاف... ولا يمكننا الاعتماد على حجج أو مواقف عهد الحرب الباردة".

وأضاف أن "هذا يعني أنه يجب علينا أن نكون أقوى في الدفاع عن قيمنا وفي الانفتاح الذي يتوقف عليه ازدهارنا. وهذا يعني أنه ينبغي علينا بناء اقتصاد وطني أقوى بمثابة الأساس لقوتنا في الخارج".

وتابع أن "ذلك يعني أننا يجب أن نواجه منافسينا ليس على مستوى الخطاب، بل بواسطة المواقف البراغماتية".

وأكد أن الحكومة البريطانية ستقدم في عام 2023 استعراضا محدثا لمسائل الأمن والدفاع والسياسية الخارجية للمملكة المتحدة.

وأضاف أن بريطانيا ستعمل ليس فقط عن طريق زيادة الاستثمارات في الدفاع والأمن، بل وكذلك عن طريق تعزيز الشراكات مع الدول الحليفة حول العالم، بما فيها دول الكومنولث والولايات المتحدة ودول الخليج وإسرائيل.

المصدر: تاس

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