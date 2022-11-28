الرئيس الألماني: دعوات وقف إطلاق النار في أوكرانيا غير مجدية حاليا

صرح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بأن الدعوات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، ليس لها مستقبل في ظل الظروف الراهنة داخل ساحة المعركة.

وقال شتاينماير لوكالة "دويتشه فيله" الألمانية: "أي دعوات لوقف إطلاق النار ليست جادة الآن.. الهدنة في هذه اللحظة تعني في الواقع الاعتراف بالظلم الذي حدث بالفعل، وهذا لا يمكن أن يكون هدف وقف إطلاق النار.. للأسف عليّ أن أقول إنني لا أرى مخرجا في الوقت الحالي".

وأشار شتاينماير، إلى أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا غير مفهومة، موضحا: "ما زلنا في المرحلة التي لا نستطيع أن نقول فيها بالضبط كيف يمكن أن تبدو مثل هذه الضمانات الأمنية، ومن سيوفرها وماذا يجب أن يكون محتواها.. نظرا لعدم ظهور مؤشرات على نهاية الأعمال القتالية، فلا يمكن حتى الآن صياغة ضمانات أمنية".

المصدر: تاس