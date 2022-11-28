البيت الأبيض: واشنطن تنتظر اجتماع لجنة تنفيذ "ستارت"

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، بأن واشنطن تنتظر اجتماع لجنة تنفيذ معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت)، مع روسيا المتوقع عقدها قريبا.

وقال كيربي: "اللجنة هي أحد مكونات الاتفاقية، والتي يمكن للأطراف من خلالها مناقشة التفاصيل الفنية والرسمية لتنفيذه، وسيكون الاجتماع المقرر عقده يوم الثلاثاء، هو الأول منذ بدء جائحة فيروس كورونا، كنا نتطلع إلى بدء المشاورات لأننا نؤمن بأهمية اتفاقية ستارت3".

وأضاف: "سنعمل من خلال السفارة لفهم ما حدث، وتوضيح أسباب تأجيل المحادثات، والعودة إلى الموعد المحدد في أسرع وقت ممكن".

ووفقا لوزارة الخارجية الروسية، فإن الولايات المتحدة مستعدة لعقد اجتماع للجنة مع روسيا، بشأن معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت)، في أقرب وقت ممكن، واتخذت موسكو قرارا بتأجيله من جانب واحد، واعدة باقتراح تواريخ جديدة.

المصدر: نوفوستي