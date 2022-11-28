اليونسكو: يجب إدراج الحاجز المرجاني العظيم ضمن المواقع المهددة بالخطر

أوصت بعثة تدعمها الأمم المتحدة، بإضافة الحاجز المرجاني العظيم إلى قائمة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر.



وحذرت البعثة من أنه من دون تبني تحرك مناخي "طموح وسريع ومستدام" ، فإن أضخم حيد شعاب مرجانية في العالم معرض للخطر.

وجاء التحذير في سياق تقرير نشر اليوم الاثنين، بعد مهمة استغرقت عشرة أيام خاصة بالحيد المرجاني في مارس الماضي، قام بها مسؤولون من اليونسكو والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

ويعتبرالحاجز المرجاني موقع حي يتسم بالتنوع الهائل والجمال على الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا وقد أدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1981.

وقال التقرير إنه ينبغي على الحكومة الأسترالية والسلطات الإقليمية في كوينزلاند تبني أهداف أكثر طموحا لخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع الجهود الدولية للحد من الاحتباس الحراري مستقبلا في حدود درجة ونصف درجة مئوية .

وستتم مراجعة ردود وإفادات مسؤولين على المستوى الأسترالي والسلطات الإقليمية قبل أن تقدم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" والتي تتخذ من باريس مقرا أي مقترح رسمي للجنة التراث العالمي.

وانتقد التقرير الجهود الأخيرة لوقف ظاهرة التبييض واسعة النطاق والحيلولة دون تلوث المياه الطبيعية في محيط الحاجز المرجاني، مشيرا إن تلك الجهود لم تكن سريعة ولا فعالة بما يكفي.

وأوضح أن الانبعاثات غير المقيدة تؤدي إلى زيادة مستوى حموضة المياه، وهو ما قد يجعلها سامة وأوصى التقرير بمزيد من التمويل لرفع جودة المياه ووقف تدهور الموقع.

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المصدر: "أسوشيتد برس"