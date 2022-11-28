تقرير: واحدة من كل 4 نساء إسرائيليات بحرس الحدود تعرضن لمضايقات جنسية من جنود وضباط

كشف تقرير أن واحدة من كل 4 نساء تخدم بسلطة السجون الإسرائيلية (الشرطة الإسرائيلية-حرس الحدود) قدمت شهادة بتعرضها لاعتداء جنسي مرة واحدة أو أكثر غالبيتها من جنود يخدمون بصورة دائمة.

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وجاء ذلك في تقرير مراقب الدولة الذي كشف عنه اليوم الاثنين، حيث أن في أعقاب قضية السجانات والتقارير الكثيرة عن مضايقات جنسية تجاه جنود الخدمة الدائمة في وزارة الأمن الداخلي، أجرى هذا المراقب عددا من الاستطلاعات، وقام بزيارة معتقلات وفحص معطيات مرتبطة بحماية العسكريات اللواتي تخدمن في هذه الوحدات.

وأوضح المراقب أنه من خلال لقاءات وأحاديث كانت مع 220 من الجنود الذين يؤدون خدمة الزامية (جنديات وجنود)، اتضح ثلاثة مسارات، وهي: "تعامل مزعج ذي طبيعة جنسية من جانب السجناء الأمنيين، وعدم وجود دعم من جانب المستوى القيادي للسجانين الذين يؤدون خدمة دائمة مع السجناء الأمنيين، وتعابير غير لائقة وذات طابع جنسي من جانب ضباط تجاه جنديات يؤدين الخدمة الإلزامية".

وبين التقرير أنه وفقا لنسبة الاعتداءات الجنسية في الشرطة، حرس الحدود ومصلحة السجون، فقد اتضح أن واحدة من أربع يؤدين الخدمة الإلزامية أجابت على استطلاع مراقب الدولة (161 من 644 مستطلعة)، أشارت إلى تعرضها خلال خدمتها (24 شهرا) لاعتداء جنسي واحد أو أكثر، فيما بلغت نسبة جنديات الخدمة الإلزامية في مصلحة السجون اللواتي أجبن بأنهن تعرضن لإعتداء جنسي كانت الأكبر (38%)، أي أن أربعا من كل عشر جنديات أدين خدمة إلزامية من اللواتي أجبن على أسئلة الاستبيان، أشرن إلى أنهن تعرضن لاعتداء جنسي واحد أو أكثر".

كما اتضح أن "نحو 70% من الاعتداءات لدى جنود الخدمة الإلزامية ارتكبها جندي يؤدي خدمة دائمة أو ضابط".

وتمت الإشارة إلى أن "الرقم المثير للقلق هو أن 70% من الجنود الذين يؤدون الخدمة الالزامية الذين اختاروا الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي، أجابوا أن الشكوى لم يتم الاهتمام بها بالمرة (نسبة 26%)، أو تم الاهتمام بها بصورة غير كافية (نسبة 44%).

ووفقا لبحث للجيش الإسرائيلي اتضح أن 33% من جنديات الخدمة الإلزامية أشرن إلى أنه منذ بداية خدمتهن تعرضن لمضايقة مرة أو أكثر.

المصدر: "I24"