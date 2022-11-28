سيناتور أمريكي: قطر "شريك معقد"

دافع السيناتور الأمريكي كريس ميرفي عن زيارته إلى قطر، وسط الانتقادات الغربية بشأن أوضاع حقوق الإنسان، فيما وصف هذه الدولة الخليجية بأنها "شريك معقد".

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، علق كريس ميرفي على لقائه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والانتقادات التي واجهها إثر ذلك قائلا: "وزير الخارجية صديق، لكن قطر "شريك معقد"..هذا بلد يحتاج إلى تحسين فيما يتعلق بسجله في الحرية السياسية، وحماية العمال".

وأضاف: "لكنها أيضا دولة (قطر) ساعدتنا في إنقاذ حياة عشرات الآلاف من الأفغانيين..قطر هي الدولة التي يذهب إليها جميع المترجمين والأفراد الذين دعموا الجيش الأمريكي في أفغانستان، بينما ينتظرون إجراءات القدوم إلى الولايات المتحدة..لم يكن هناك أي بلد آخر على استعداد للقيام بذلك باستثناء قطر، لذلك أعتقد أننا يجب أن نكون واضحين".

وأشار ميرفي إلى إنه التقى بمسؤولين ومدافعين عن حقوق الإنسان، متابعا: "في كل مرة أذهب فيها إلى الشرق الأوسط، نتحدث عن الطرق التي يمكننا من خلالها أن نتعاون مع البلدان هناك. لكننا نطرح أيضًا هذه المسائل ذات الأهمية الخاصة بحقوق الإنسان".

المصدر: "سي إن إن"