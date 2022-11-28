"طالبان" باكستان تعلن انتهاء وقف إطلاق النار مع الحكومة وتأمر بشن هجمات في أنحاء البلاد

أعلنت حركة طالبان باكستان اليوم الاثنين إلغاء اتفاق هش لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه مع الحكومة في يونيو، حيث أمرت مقاتليها بشن هجمات في أنحاء البلاد.

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وفي بيانها، قالت طالبان باكستان: "بينما تتواصل العمليات العسكرية ضد المجاهدين في مختلف المناطق.. يتوجب عليكم شن هجمات أينما كان ذلك ممكنا في أنحاء البلاد".

جدر بالذكر أن حركة طالبان باكستان سيطرت على مساحات واسعة من الحزام القبلي في باكستان لمدة طويلة إذ فرضت تطبيق نسخة مشددة مما تسميه "الشريعة الإسلامية"، فيما تم طرد معظم مقاتليها من باكستان ودفعهم للتوجه إلى أفغانستان المجاورة منذ العام 2010، إلا أنهم باتوا في موقع قوة منذ عودة طالبان الأفغانية إلى السلطة في كابل، وفق "فرانس برس".

وكانت حركة "طالبان" باكستان قد اتفقت على وقف إطلاق النار مع الحكومة الباكستانية في يونيو، لكن الطرفين شددا مرارا على أنه تم تجاهل الهدنة بينما اندلعت مواجهات عديدة.

المصدر: "فرانس برس"