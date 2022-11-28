السلطات الإيرانية تفرج عن ممثلة شهيرة شاركت في الاحتجاجات

أفرجت السلطات الإيرانية أمس الأحد عن الممثلة الإيرانية الشهيرة، هنغامه قاضياني، بعد أسبوع من إيقافها بدعوى دعمها للاحتجاجات التي تعم إيران، إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.

ووفقا لوكالة "إرنا"، أفرج عن قاضياني بأمر من السلطة القضائية، وأوضحت وكالة "تسنيم"، أنه تم الإفراج عنها بكفالة.

وأضافت "إرنا"، أن السلطات الإيرانية ألقت القبض على قاضياني في الـ 20 من نوفمبر الجاري، بدعوى تحريضها ودعمها لـ "أعمال الشغب"، وتواصلها مع وسائل الإعلام المعارضة للحكومة الإيرانية.

ونشرت قاضياني مقطع فيديو عبر حسابها في "إنستغرام" ظهرت فيه في أحد شوارع طهران أمام الكاميرا دون أن تتكلم، ومن ثم استدارت وعصبت شعرها على غرار النساء المتوجهات للمشاركة في المظاهرات.

يذكر أن الممثلة البالغة من العمر 52 عاما حصلت على جائزة مهرجان فجر السنيمائي مرتين كأفضل ممثلة في العامين 2008 و2012.

وفي ذات السياق، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، أن السلطات أفرجت عن لاعب كرة القدم الإيراني ذو الأصول الكردية، فوريا غفوري، والذي أوقف الخميس بتهمة الترويج لـ "دعاية" مناهضة للسلطات، في حين نفت زوجته عبر حسابها في "إنستغرام" صحة تلك المعلومات، وأكدت أنه لم يفرج عنه حتى اللحظة.

وأعلنت السلطات الإيرانية، توقيف آلاف المتظاهرين بينهم شخصيات من الأوساط السينمائية، والسياسية، والرياضة.

المصدر: أ ف ب