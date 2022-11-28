القائمة بأعمال السفير الأمريكي تكشف عن قنوات اتصال بين موسكو وواشنطن ومهامها

قالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في موسكو، إليزابيث رود، إن موسكو وواشنطن تتواصلان عن طريق وكالتي الاستخبارات، وذلك لإدارة المخاطر، وخاصة المخاطر النووية منها.

وفي تصريح لوكالة "نوفوستي" أوضحت القائمة بأعمال السفير الأمريكي أن رئيس جهاز الاستخبارات الروسية سيرغي ناريشكين، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكيى وليام بيرنز، على تواصل في هذا الإطار.

وأوضحت أن هذا هو الغرض من الاجتماع بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ونظيره الروسي، مؤكدة أنه لم يناقش الطرفان في ذلك الاجتماع تسوية الصراع في أوكرانيا.

وأضافت أنه إذا كانت هناك حاجة، يمكن لموسكو وواشنطن استخدام قناة الاتصال هذه مرة أخرى.

وقالت: "حتى الآن، على حد علمي، لم يتم التخطيط لأي شيء".

وفي وقت سابق ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلا عن ممثل عن مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي ناقش مع نظيره الأمريكي أوضاع المواطنين الأمريكيين المعتقلين بروسي، والمخاطر النووية.

وعُقد الاجتماع بين بيرنز وناريشكين، وفقا لتقارير إعلامية، بأنقرة في منتصف الشهر الجاري.

المصدر: نوفوستي