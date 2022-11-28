فليرحل العرب إلى روسيا!.. مستوطنون إسرائيليون يضايقون مراسلة فرانس 24 لأنها تكلمت العربية (فيديو)

تعرضت مراسلة قناة "فرانس 24" في القدس إلى مضايقات في الشارع الإسرائيلي أثناء تغطيتها الانفجارات التي وقعت مؤخرا هناك، وقام شبان إسرائيليون بعرقلتها أثناء بث مباشر.

وعرقل الشبان الإسرائيليون الصحفية، ليلى عودة، من الحديث أثناء بث مباشر، ورفعوا شعارات معادية للعربية من قيبل "الموت للعرب"، و"العرب إرهابيون". وقال آخر "فليرحل العرب إلى روسيا".

كما قاموا بحركات غير أخلاقية ما دفع المراسلة إلى قطع البث والاعتذار للمشاهدين، واصفة ما قام به الشبان الإسرائيليون بغير الأخلاقي.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيليين قاموا بالاعتداء على المراسلة ذاتها في وقت سابق من هذا العام أثناء بث مباشر لها، حيث تعرضت للضرب والشتم أثناء تغطيتها "مسيرة الأعلام" التي يحييها القوميون اليهود سنويا في ذكرى احتلال إسرائيل للشطر الفلسطيني من مدينة القدس عام 1967.

المصدر: RT + وكالات