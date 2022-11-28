سياسي تركي يدعو إلى منح أردوغان رتبة "مارشال" على خلفية العملية العسكرية في سوريا والعراق

دعا القيادي في حزب العدالة والتنمية بولاية مانيسا، أوميت تايداش، إلى منح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رتبة "مارشال" بسبب نشاط الجيش التركي في سوريا وليبيا والعراق ودول أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن رتبة "مارشال" تعادل رتبة "المشير" في الجيوش العربية.

وقال أوميت تايداش وهو نائب أمين حزب "العدالة والتنمية" في مانيسا، في تغريدة على "تويتر": "لقد نهضت الأمة التركية. إنها في طريقها للارتقاء إلى مستوى الحضارات المعاصرة. كان هناك الكثير من التحركات بشأن القضايا المحلية والوطنية لدرجة أنه من الصعب حقًا عدم الشعور بالفخر".

وأوضح تايداش أن "معدل الأسلحة المحلية التي يستخدمها الجيش التركي ارتفع من 20% إلى 70-75%، ففي كفاح تركيا في ليبيا وسوريا والعراق وأذربيجان، تم الكشف علنا عن مدى قوة الجيش التركي".

وأضاف تايداش: "وفقا للدستور، فإن الرئيس أردوغان هو القائد العام للقوات المسلحة. إن انتصاراته في قيادة جيشنا في ليبيا وسوريا والعراق وأذربيجان واضحة. لماذا لم يتم منحه رتبة مارشال -مشير-؟".

وأكد تايداش أنه بالنظر إلى القانون ذي الصلة، فقط أولئك الذين نجحوا في الحرب يتم منحهم رتبة مارشال، بشرط أن يكونوا برتبة جنرال.

وشدد السياسي التركي على أن أردوغان الذي "قاد الجيش وسجل مكاسب كبيرة، حقق نجاحا كبيرا"، مضيفا أن "القائد العام للقوات المسلحة بحسب الدستور يجب أن يُمنح رتبة مارشال من خلال إجراء تعديل فوري على مادة القانون ذات الصلة".

المصدر: صحيفة زمان