"الليكود" يتفق مع حزب "نوعم" لإنشاء حكومة تحافظ على "الهوية القومية اليهودية"

أفاد الإعلام العبري بأنه تم التوقيع مساء يوم الأحد، على اتفاق ائتلافي بين حزب "الليكود" وحزب "نوعم" لإنشاء حكومة تحافظ على "الهوية القومية اليهودية".

ويعتبر "نوعم" هو الطرف الثاني الذي يوقع اتفاقية مع "الليكود"، بعد أن تم توقيع الاتفاق الأول مع حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن غفير في نهاية الأسبوع، بينما تتواصل في نفس الوقت اتصالات "الليكود" مع شاس ويهودية التوراة والصهيونية الدينية.

وذكرت قناة "I24" أنه بحسب اتفاق "الليكود" مع "نوعم"، سيتم تعيين رئيس للهوية القومية اليهودية في مكتب رئيس الوزراء، برئاسة عضو الكنيست آفي ماعوز، وسيتم تعيينه في منصب نائب وزير، وسيكون أيضا مسؤولا عن عدة وحدات، بما في ذلك منظمة "ناتيف".

المصدر: "I24"