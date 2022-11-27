وزير المالية التركي: لقاء "مثمر للغاية" مع وزير التجارة السعودي

شهدت مدينة إسطنبول لقاء جمع وزير المالية والخزانة التركي نورالدين نبطي مع وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، وصفه نبطي باللقاء المثمر للغاية .

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، يوم الأحد، قال نبطي: "بحثا خلال المحادثات التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي".

وأضاف أنه اتفق مع الوزير القصبي على الارتقاء بالتعاون بين البلدين في المجالات المذكورة إلى مستويات أعلى.

يشار إلى أنه قبل أيام، أعلن متحدث باسم وزارة المالية السعودية أن المملكة وتركيا تبحثان إيداع الرياض 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي.

وقال المتحدث في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار لـ"رويترز": "بلغنا المرحلة النهائية من مباحثات إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي".

هذا ويتعرض الاقتصاد التركي لضغوط شديدة في ظل تراجع الليرة وارتفاع التضخم بأكثر من 85 بالمئة، ومن شأن اتفاقية المقايضة أو الإيداع أن تدعم احتياطيات تركيا المتناقصة من العملات الأجنبية.

وأبرم البنك المركزي التركي صفقات مقايضة بالعملات المحلية مع العديد من نظرائه بقيمة إجمالية تبلغ 28 مليار دولار.

وقد وقع المركزي التركي صفقة مع الصين بستة مليارات دولار، ومع قطر بقيمة 15 مليار دولار، ومع الإمارات بنحو 5 مليارات دولار.

المصدر: الأناضول