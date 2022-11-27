البيت الأبيض "يثني" على نهج بايدن في التحالفات الدولية

اعتبر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تمكّن من إقامة أقوى التحالفات والشراكات الدولية في تاريخ البلاد.

وقال البيت الأبيض في بيان على "تويتر"، يوم الأحد: "التحالفات والشراكات الأمريكية الآن، أقوى من أي وقت مضى وهي سمة مميّزة لنهج الرئيس بايدن".

وأكد البيت الأبيض أن هذا النهج يعني "تعزيز مصالح وقيّم الولايات المتحدة في العالم"، بما في ذلك انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، تعزيز الأمن الجماعي للكتلة، وتقوية الشراكة عبر الأطلسي.

المصدر: نوفوستي